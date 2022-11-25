Самолет совершил экстренную посадку в Казани из-за недомогания пассажира

РЕН ТВ: летевший в Кемерово самолет Nordwind Airlines совершил экстренную посадку в Казани

Летевший из Санкт-Петербурга в Кемерово самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines совершил экстренную посадку из-за недомогания пассажира. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 47-летнему россиянину стало плохо во время полета. Экипаж воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Казани.

По данным издания, причиной резкого ухудшения самочувствия пассажира стала артериальная гипотензия. По прибытии в казанский аэропорт мужчине потребовалась госпитализация.

Ранее в ноябре летевший в Грозный самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Астрахани из-за недомогания пассажира. Сообщалось, что на помощь мужчине пришли две женщины, которые оказались медиками. Капитан воздушного судна выразил благодарность неравнодушным россиянкам.