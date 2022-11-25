Российский посол осудил проект резолюции в парламенте Сербии о санкциях

Посол РФ в Белграде Боцан-Харченко осудил проект резолюции в парламенте Сербии о санкциях

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко осудил подачу частью оппозиции на рассмотрение в Скупщину (парламент) Сербии проекта резолюции по введению санкций в отношении России, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, в Белграде забыли о том, с какими задачами столкнется Сербия в случае свертывания отношений с Россией. Он уточнил, что страну неминуемо ждут проблемы в жизненно важных сферах экономики. По его словам, речь идет не об ответных мерах со стороны Москвы.

«Речь идет об эффекте бумеранга для самих авторов санкций. Здесь наиболее убедителен пример стран Евросоюза (ЕС), причем самых развитых из них», — подчеркнул посол. По его словам, заявления руководства страны не соответствуют настроениям свыше 80 процентов сербской общественности.

Ранее профильному комитету парламента Сербии представили на рассмотрение проект резолюции по введению санкций против России. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европарламенту (ЕП) следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России. Отвечая на вопрос о призывах к Сербии немедленно присоединиться к резолюции ЕП о признании РФ страной-спонсором терроризма, Вучич сказал, что власти страны самостоятельно принимают решения исходя из потребностей своей страны.

