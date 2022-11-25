В старом номере «Уральских пельменей» усмотрели предсказание на 2022 год

В прошлогоднем номере «Уральских пельменей» усмотрели предсказание на 2022 год

В номере из прошлогоднего выпуска юмористического шоу «Уральские пельмени» усмотрели предсказание событий 2022 года. Отрывок старого выпуска, в котором артисты предположили, что ждет россиян в будущем, опубликовал в Telegram дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

В номере участник юмористического коллектива Дмитрий Соколов в образе Деда Мороза начал извиняться за происходившее в 2021 году. «Родные мои, простите меня за то, что творилось…» — сказал артист.

Однако его прервал комик Максим Ярица, также одетый в костюм Деда Мороза. «Так, стоп-стоп-стоп! Не надо извиняться, поверь мне. Там в 2022-м такое начнется, что про 2021-й вообще никто не вспомнит», — пошутил юморист.

«Предсказатели», — подписал видео Запашный.

Ранее в сети обнаружили «пророческое интервью» бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, показанное на украинском телевидении в 2008 году. «Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, а над ними будут издеваться; если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — сказал тогда политик. Жириновский добавил, что, по его мнению, Украине следовало бы сохранять нейтралитет и иметь дружеские отношения с Россией.