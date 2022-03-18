В сети нашли «пророческое интервью» Жириновского из 2008 года

В сети напомнили о «пророческом» интервью Жириновского 2008 года на украинском канале

Пользователь «Пикабу» под ником Vartymey опубликовал интервью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, показанное на украинском телевидении в 2008 году. В описании поста заявления политика называют пророческими.

В интервью Жириновский высказывается на тему статуса Грузии и Украины — по его мнению, идеальным вариантом для этих стран было бы сохранять нейтралитет и иметь дружеские отношения с Россией. «Россия никогда не будет вводить войска на Украину, но если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население будет против, а над ними будут издеваться; если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР добавил, что если в Польше будут установлены ракеты, направленные в сторону России, то у Москвы будет право уничтожить их и все, что с ними связано.

В феврале в сети стало популярным видео, на котором Жириновский во время выступления в Госдуме намекнул на начало военных действий 22 февраля. «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду. Он не будет мирным», — добавил тогда политик. После этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал Жириновского пророком. Позже он поделился предсказанием политика о том, что Украины не будет. «Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — процитировал Дегтярев Жириновского.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил предупреждения Жириновского. По его мнению, у России есть некие символические даты, и лидер ЛДПР тонко чувствовал эту символику.

Жириновский с начала февраля перестал появляться на публике, позже стало известно, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. В середине марта представители политика сообщили, что он пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы, начал давать первые поручения и читать новости. При этом видеозаписи и фотографии с Жириновским не публикуются.