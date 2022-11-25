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17:48, 25 ноября 2022Экономика

Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России

Bloomberg: Евросоюз возобновит переговоры по потолку цен на нефть из России 25 ноября

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Вечером 25 ноября представители стран Евросоюза готовятся возобновить переговоры по поводу определения потолка цен на нефть из России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц.

Конкретный уровень ограничений стал предметом разногласий: так, Польша считала уровень в 65 долларов за баррель, предложенный Еврокомиссией, слишком щедрым для России, другие же страны, например Греция, не хотели соглашаться на более низкий уровень.

Сейчас участники переговоров полагают, что смогут прийти к соглашению на нынешней встрече, так как приближается день вступления в силу европейских нефтяных санкций — 5 декабря. Одним из компромиссных вариантов может стать идея регулярного пересмотра уровня ценовых ограничений.

Первоначально целью ценового потолка было ограничение доходов России от экспорта нефти, однако критики инициативы указывают, что Москва и без того продает ее с существенным дисконтом и нововведение просто позволит продолжать торговлю на прежних условиях.

Наиболее радикальный вариант ограничений предлагали ранее Польша и страны Балтии, требуя установить ограничение в 30 долларов. Варшава также заблокировала принятие общего решения по поводу уровня цен 23 ноября.

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Платон Щукин
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