Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России

Bloomberg: Евросоюз возобновит переговоры по потолку цен на нефть из России 25 ноября

Вечером 25 ноября представители стран Евросоюза готовятся возобновить переговоры по поводу определения потолка цен на нефть из России, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией лиц.

Конкретный уровень ограничений стал предметом разногласий: так, Польша считала уровень в 65 долларов за баррель, предложенный Еврокомиссией, слишком щедрым для России, другие же страны, например Греция, не хотели соглашаться на более низкий уровень.

Сейчас участники переговоров полагают, что смогут прийти к соглашению на нынешней встрече, так как приближается день вступления в силу европейских нефтяных санкций — 5 декабря. Одним из компромиссных вариантов может стать идея регулярного пересмотра уровня ценовых ограничений.

Первоначально целью ценового потолка было ограничение доходов России от экспорта нефти, однако критики инициативы указывают, что Москва и без того продает ее с существенным дисконтом и нововведение просто позволит продолжать торговлю на прежних условиях.

Наиболее радикальный вариант ограничений предлагали ранее Польша и страны Балтии, требуя установить ограничение в 30 долларов. Варшава также заблокировала принятие общего решения по поводу уровня цен 23 ноября.