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22:06, 25 ноября 2022Мир

Макрон ответил на вопрос о планах созвониться с Путиным

Reuters: Макрон не планирует созваниваться с Путиным до визита в Вашингтон

Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

Переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется проводить до поездки французского лидера в США. Об этом сообщает Reuters.

«В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США», — отмечает издание.

Отвечая на вопрос о встрече Макрона и Путина, советник французского лидера заявил, что данные переговоры никак не привязаны к переговорам с президентом США Джо Байденом.

Также отмечается, что в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает вновь озвучить позицию Франции относительно суверенитета Украины и призвать вывести войска с ее территории.

Ранее Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни. Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Марина Совина
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