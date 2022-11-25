Макрон ответил на вопрос о планах созвониться с Путиным

Reuters: Макрон не планирует созваниваться с Путиным до визита в Вашингтон

Переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным не планируется проводить до поездки французского лидера в США. Об этом сообщает Reuters.

«В графике президента не запланирована беседа с президентом Путиным перед визитом в США», — отмечает издание.

Отвечая на вопрос о встрече Макрона и Путина, советник французского лидера заявил, что данные переговоры никак не привязаны к переговорам с президентом США Джо Байденом.

Также отмечается, что в ходе предстоящего разговора Макрон рассчитывает вновь озвучить позицию Франции относительно суверенитета Украины и призвать вывести войска с ее территории.

Ранее Макрон анонсировал «прямые контакты» с Путиным в ближайшие дни. Среди тем, которые он намерен обсудить с российским главой государства, Макрон назвал атомную энергетику и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).