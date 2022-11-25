Путин назвал толчком к развитию технологий полную загрузку заводов на фоне СВО

Путин: загрузка заводов на фоне СВО стимулирует развитие высокотехнологичного производства

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 15-летию корпорации «Ростех», назвал полную загрузку заводов, обеспечивающих нужды армии на фоне проведения специальной военной операции, стимулом к развитию высокотехнологичного производства. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока работают в несколько смен. «Они, кстати говоря, тоже в сегодняшних условиях дадут и дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», — подчеркнул он.

Путин добавил, что речь идет не только об оборонной промышленности, но и о смежных областях. Президент пообещал, что все решения о поддержке предприятий будут приниматься максимально быстро.

Ранее Путин поставил задачу увеличить производство и поставки продукции для российской армии. Он добавил, что ключевой задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных сил России, в первую очередь частей и подразделений, которые участвуют в специальной военной операции.

