Российский грабитель цветочных магазинов попался на краже охапки роз

В Иркутске похититель кассовых аппаратов из цветочных магазинов попался после кражи роз

В Иркутске задержали 20-летнего местного жителя, который по ночам грабил цветочные магазины. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Неоднократно судимому за имущественные преступления местному жителю предъявлены обвинения по статье 158 («Кража») УК РФ. Мужчина дал признательные показания.

С 1 ноября полицейские разыскивали ночного грабителя цветочных магазинов. Злоумышленник разбивал витрины и похищал деньги из кассовых аппаратов. Об очередном преступлении 16 ноября сообщил еще один владелец павильона. На этот раз, кроме денег, грабитель прихватил охапку белых роз. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, по которым полицейские установили личность злоумышленника. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что полиция в Москве задержала пенсионерку из-за кражи миллиона рублей у 96-летней подруги.