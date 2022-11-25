Германия утвердила меры по снижению цен на энергоносители

Шольц сообщил, что правительство ФРГ утвердило пакет мер по снижению цен на энергоносители

Правительство Германии утвердило пакет мер по снижению цен на энергоносители, об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

«Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть», — указал политик во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

Шольц пояснил, что будут введены лимитные цены на энергию, чтобы граждане могли «справиться с новыми вызовами». Пакет мер внесут на согласование в Бундестаг и Бундесрат в декабре, планируется, что они будут приняты в следующем году.

Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ готова к сложностям в связи с отсутствием поставок российского газа. По его мнению, Германия способна пережить зиму без каких-либо перебоев с энергоснабжением. Кроме того, он напомнил, что власти ФРГ решили продлить срок эксплуатации угольных и атомных электростанций.

