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23:08, 25 ноября 2022Мир

Германия утвердила меры по снижению цен на энергоносители

Шольц сообщил, что правительство ФРГ утвердило пакет мер по снижению цен на энергоносители
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Jürgen Heinrich/ Globallookpress.com

Правительство Германии утвердило пакет мер по снижению цен на энергоносители, об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

«Кабинет министров утвердил важное решение в циркулярном порядке: мерам по снижению цен на газ, электричество и тепло быть», — указал политик во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Франции Элизабет Борн.

Шольц пояснил, что будут введены лимитные цены на энергию, чтобы граждане могли «справиться с новыми вызовами». Пакет мер внесут на согласование в Бундестаг и Бундесрат в декабре, планируется, что они будут приняты в следующем году.

Ограничение цен коснется предприятий малого и среднего бизнеса, а также частных домохозяйств.

Ранее Шольц заявил, что ФРГ готова к сложностям в связи с отсутствием поставок российского газа. По его мнению, Германия способна пережить зиму без каких-либо перебоев с энергоснабжением. Кроме того, он напомнил, что власти ФРГ решили продлить срок эксплуатации угольных и атомных электростанций.

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Марина Совина
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