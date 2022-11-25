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13:36, 25 ноября 2022Россия

Кадыров рассказал об отбитой контратаке ВСУ и 150 убитых солдатах противника

Глава Чечни Кадыров заявил, что российские военные отбили контратаку ВСУ под Соледаром

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В районе населенного пункта Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Также, по словам Кадырова, атака ВСУ была отбита и в районе поселка городского типа Нижняя Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР), где были убиты до 150 солдат противника.

«Ни одна подобная попытка бандформирований Украины на этих направлениях остановить наступление спецназа "Ахмат" и остальных российских силовых подразделений не принесла им успеха. Неся большие потери как ранеными, так и убитыми, под сокрушимым натиском союзных сил нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления», — заявил глава Чечни.

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Кадыров отметил, что боевое координирование второго армейского корпуса Народной Милиции (НМ) ЛНР, действующего на этом направлении, осуществляет Апти Алаудинов, занимающий должность заместителя командующего по ведению боевых действий.

Также он добавил, что в боевых столкновениях с ВСУ российские войска уничтожили несколько единиц техники противника.

Ранее Минобороны России рассказывало об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении. Бои также проходили в районе Угледара.

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Марк Леонов
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