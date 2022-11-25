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09:44, 25 ноября 2022Ценности

Раскрыт способ быстро отрастить волосы

Блогерша Моник посоветовала делать массаж головы с маслами для ускорения роста волос

Фото: Element5 Digital / Unsplash

Бьюти-блогерша Моник раскрыла способ быстро отрастить волосы. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом moniquemrapier, чей блог насчитывает более 459,3 тысяч подписчиков, рассказала, что ускорения роста волос она использует в своем уходе касторовое масло. В то же время она посоветовала из-за липкой консистенции смешивать его с маслом розмарина и черного тмина. «Будьте осторожны при нанесении данной смеси на пряди», — предупредила девушка зрителей.

Кроме того, Моник рассказала, что быстро отрастить волосы также поможет массаж головы. По ее словам, процедура укрепляет волосяные фолликулы. При этом она добавила, что перед этим нужно нанести на кожу головы упомянутые масла, оставить их на два часа и затем приступить к процессу.

В конце видеоролика блогерша сказала, что подобную процедуру лучше проводить один или два раза в неделю. «Первые результаты я заметила через шесть месяцев», — заключила она.

Ранее в ноябре косметолог и трихолог Эльвира Гусейнова назвала главные средства против сечения волос. Она посоветовала примерно один-два раза в неделю делать маски с гидролизованным коллагеном. Кроме того, после мытья головы необходимо использовать аргановое или кокосовое масло.

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Мария Винар
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