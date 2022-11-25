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10:21, 25 ноября 2022Ценности

Россиянкам назвали способ выбрать самую удачную одежду во время распродаж

Стилистка Марина Семаева: во время распродаж следует приобрести брючный костюм оверсайз

Фото: Shutterstock

Стилистка, основатель бренда 25.5 STUDIO Марина Семаева и основательница бренда Patricia Reiss Патриция Райсс назвали россиянкам способ выбрать самую удачную одежду во время распродаж. Комментарий экспертов приводит РИА Новости.

Специалистки посоветовали обратить внимание на тренды, которые останутся актуальными в следующих сезонах. Семаева посоветовала приобрести брючный костюм оверсайз и объемные свитера со спущенной линией плеча или с эффектом распустившихся петель и дырами. Также следует обратить внимание на изделия из блестящих тканей, корсеты и бюстье. «Чтобы не переусердствовать, такие вещи лучше сочетать с кедами, а не с туфлями», — уточнила стилистка. При этом, по ее словам, заменой спортивным костюмам могут стать трикотажные тройки с топом и кардиганом. В то же время популярными окажутся анималистические принты.

«Тренд, который не все выберут, ведь это эпатажно. Но он привносит эмоцию в образ. Если не рискуете надеть настолько эффектную шубу, остановитесь на анималистической шапке, шарфе, перчатках, обуви», — отметила Семаева.

В свою очередь, Райсс выделила наряды, полностью составленные из кожаных предметов гардероба, а также брюки и юбки с заниженной талией, которые обнажают поясницу и пресс, но не ягодицы. Кроме того, особенно популярны длинные оперные перчатки и мини-юбки. Последние собеседница издания порекомендовала сочетать с жакетами и кожаными куртками, а не с облегающими топами. При этом изделия длины миди также надолго закрепятся в списке модных вещей.

«Платья миди различных фасонов могут скорректировать пропорции фигуры. Девушка в таком наряде будет выглядеть достойно и в то же время необыкновенно соблазнительно», — указала Райсс.

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Алина Гостева
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