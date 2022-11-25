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13:31, 25 ноября 2022Силовые структуры

Оглашение приговора совладельцу «Суммы» Магомедову прервали из-за эвакуации суда

В Москве прервали оглашение приговора совладельцу «Суммы» Магомедову из-за эвакуации суда
Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Мещанском суде Москвы во время чтения обвинительного приговора совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову сработал сигнал тревоги — заседание прервали, а находившихся в зале попросили покинуть помещение. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

Оглашение избранной меры наказания перенесли. Здание после эвакуации людей осматривают кинологи с собаками.

Ранее суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Зиявудину и Магомеду вменяют девять эпизодов мошенничества, а также создание преступного сообщества. Братья вину не признают.

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Илона Палей
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