Оглашение приговора совладельцу «Суммы» Магомедову прервали из-за эвакуации суда

В Москве прервали оглашение приговора совладельцу «Суммы» Магомедову из-за эвакуации суда

В Мещанском суде Москвы во время чтения обвинительного приговора совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову сработал сигнал тревоги — заседание прервали, а находившихся в зале попросили покинуть помещение. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

Оглашение избранной меры наказания перенесли. Здание после эвакуации людей осматривают кинологи с собаками.

Ранее суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Зиявудину и Магомеду вменяют девять эпизодов мошенничества, а также создание преступного сообщества. Братья вину не признают.