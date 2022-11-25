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17:57, 25 ноября 2022Россия

В Госдуме заподозрили Пашиняна в «двойной игре»

Депутат Госдумы Затулин заподозрил премьера Армении Пашиняна в «двойной игре»

Фото: Paolo Pizzi / ZUMA Press / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заподозрил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в двойной игре после саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Слова депутата приводит радиостанция «Говорит Москва».

Парламентарий объяснил это тем, что Пашинян отказался подписывать проект декларации ОДКБ, сославшись на отсутствие со стороны организации политической оценки по поводу агрессии Азербайджана, направленной на территориальную целостность Армении.

«Никол Пашинян играет с нами в двойную игру. С одной стороны, он не может не понимать, что многие армяне воспитаны в идее российско-армянской дружбы. С другой стороны, все его сторонники с утра до вечера обличают предательство России и никчемность ОДКБ, которая не может защитить Армению от Азербайджана», — сказал депутат.

Затулин добавил, что президент России Владимир Путин приехал на саммит ОДКБ с целью продемонстрировать уважение Армении и готовность защищать ее. Однако Пашинян осложнил эту задачу, отказавшись подписывать документ, который утверждал мониторинговую миссию ОДКБ на участок столкновения с азербайджанскими войсками.

О том, что Никол Пашинян отказался подписать декларацию ОДКБ, стало известно 23 ноября. По его словам, отсутствие четкой политической оценки ситуации может позволить организации отказаться от своих обязательств, а Азербайджан может расценить это как зеленый свет для дальнейшей агрессии.

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Никита Абрамов
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