Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько машин

Крупное ДТП с участием нескольких машин произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Не опубликованной ведомством фотографии видно, что столкнулись минимум четыре автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы. О наличии пострадавших пока неизвестно.

В Дептрансе добавили, что движение на месте аварии осложнено, заняты две полосы из трех. Водителей попросили объезжать данный участок.

Ранее на МКАД произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно столкновение двух машин и отлетающие на проезжую часть обломки. В ДТП погиб один человек.