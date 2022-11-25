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13:17, 25 ноября 2022Россия

Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько машин

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Крупное ДТП с участием нескольких машин произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Не опубликованной ведомством фотографии видно, что столкнулись минимум четыре автомобиля. На месте происшествия работают оперативные службы. О наличии пострадавших пока неизвестно.

В Дептрансе добавили, что движение на месте аварии осложнено, заняты две полосы из трех. Водителей попросили объезжать данный участок.

Ранее на МКАД произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно столкновение двух машин и отлетающие на проезжую часть обломки. В ДТП погиб один человек.

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Константин Лысяков
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