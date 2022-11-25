Зарегистрированы крупные подводные цунами

Science Advances: ученые зафиксировали в Антарктиде подводные цунами высотой с дом

Ученые Британской антарктической службы и Эксетерского университета зарегистрировали крупные подводные цунами, которые образуются при откалывании айсбергов от ледников. Этот процесс вызывает глобальное перемешивание поверхностного слоя океанов, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

21 января 2020 года произошло откалывание километровой передней части ледника Уильяма (остров Анверс) в заливе Берген у побережья Антарктического полуострова. Хотя количество потерянного льда неизвестно, ученые оценили, что в море было сброшено 3-20 миллионов кубических метров льда, а потенциальная энергия, выделенная в океан, составила 0,6-2,4 триллиона Джоулей. Подобные события на леднике Уильямса происходит 1-2 раза в год, причиной чего является продолжающееся отступание шельфовых ледников из-за глобального потепления.

Отёл ледника непосредственно наблюдался британским научно-исследовательским судном RRS James Clark Ross (с 2021 года принадлежит Украине и называется «Ноосфера» — прим. «Ленты.ру»), который проводил океанографические измерения в заливе Берген. Оказалось, что откалывание ледника привело к масштабному перемешиванию воды всего залива, сделав слои морской воды значительно более однородными по температуре.

Собранные данные указывают на то, что тепловое перемешивание было вызвано быстрым распространением подводных волн большой амплитуды, называемых подводным цунами, образовавшихся из-за отёла. Откалывание льда вдвое увеличило кинетическую энергию внутренних волн — колебаний плотности в толще морской воды, — которая оставалась повышенной в течение как минимум двух дней после события.

Распространение внутренних цунами за пределы устья залива Берген, скорее всего, имело место, однако из-за рельефа дна большая часть энергии осталась во фьорде. Однако поверхностные цунами и внутренние волны, если им не препятствовать, могут распространяться в океане на очень большие расстояния, воздействуя как на снабжение питательными веществами освещенного солнцем слоя океана, так и на его стабильность. С глобальным потеплением частота этого явления может повыситься.