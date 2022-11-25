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11:00, 25 ноября 2022Россия

В российском регионе продлили запрет для мигрантов на управление автобусами

Тюменский губернатор Моор на год продлил запрет для мигрантов на управление автобусами

Фото: Shutterstock

В Тюменской области на 2023 год продлили запрет на работу мигрантов в такси и автобусах. Соответствующее постановление подписал губернатор российского региона Александр Моор, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ограничение распространяется на следующие виды экономической деятельности: сухопутный пассажирский транспорт (городского и пригородного сообщения), легковые такси и аренда легковых автомобилей с водителем, автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам», — уточняется в документе. В указанных сферах не смогут работать иностранные граждане, которые трудятся на основании патентов. Постановление губернатора региона вступает в силу с 1 января 2023 года.

Подобный запрет для мигрантов был введен в Тюменской области с 2022 года. Тогда работодателям, которые используют трудовых мигрантов на перечисленных видах работ, было необходимо до 1 марта 2022 года привести их численность «в соответствие с настоящим постановлением».

29 августа президент России Владимир Путин поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании в стране адаптационных центров для мигрантов. Он подчеркнул, что приезжающие для работы в страну люди должны знать традиции, обычаи и законы России. Кроме того, работу по социокультурной адаптации мигрантов нужно начинать еще на их родине, считает Путин.

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Анастасия Шейкина
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