Будапешт обвинил Украину в помехах работе венгерских компаний из-за России

Глава МИД Венгрии Сийярто: власти Украины препятствуют работе ряда венгерских компаний

Власти Украины мешают работе ряда венгерских компаний на своем рынке потому, что они также работают в России. В этом обвинил Киев глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что Будапешт считает подобные действия недопустимыми в тот момент, когда венгерская сторона предоставляет помощь Украине. Среди компаний, которые столкнулись с трудностями, он назвал фармацевтические Gedeon Richter и Egis, а также нефтегазовую MOL.

«Эти компании работают абсолютно легально, они не нарушали никаких законов, их единственное „прегрешение“ заключается в том, что они являются международными компаниями и поэтому присутствуют в России», — высказался Сийярто.

Министр призвал Европейский союз (ЕС) принять меры, чтобы гарантировать для компаний из стран-членов объединения возможность вести свой бизнес на Украине. «Мы считаем неприемлемым тот факт, что венгерским компаниям не дают работать, в то время как Венгрия делает все возможное для поддержки Украины», — добавил он.

Ранее Сийярто сообщил, что ЕС освободил Венгрию от введения ограничений цен на нефть из России. По его словам, в текущем варианте предложений Евросоюза указано, что поставки нефти по трубопроводам будут освобождены от введения ценового потолка.