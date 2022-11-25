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19:54, 25 ноября 2022Культура

Стали известны подробности гибели вдовы Станислава Говорухина при пожаре

Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре в доме от отравления угарным газом
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Стали известны подробности гибели вдовы советского и российского режиссера Станислава Говорухина при пожаре. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

По информации издания, пожар в доме Галины Говорухиной, расположенном в коттеджном поселке Лесное Озеро на территории Новой Москвы, начался 25 ноября в 15:15. Огонь охватил мебель и распространился на площади 100 квадратных метров.

Вдова режиссера потеряла сознание, после чего погибла в результате отравления угарным газом. В момент происшествия в доме Говорухиной находилась домработница, ей удалось спастись. Причины возгорания пока не уточняются.

О пожаре в доме Говорухиной стало известно 25 ноября. Вдова режиссера погибла в возрасте 74 лет.

Ранее киностудия «Мосфильм» опубликовала видео смертельной аварии, произошедшей 57 лет назад, с участием советского актера Евгения Урбанского.

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Анастасия Астахова
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