Мужчина рассказал о пережитых ради красоты физических страданиях

Guardian: мужчина решился на перелом обеих ног, чтобы стать выше несколько сантиметров

Житель Великобритании, скрывший настоящее имя под псевдонимом Льюис, решился на перелом обеих ног ради красоты: так он стал выше на несколько сантиметров. Его историю рассказало издание The Guardian.

Мужчина признался, что пережил немало моральных и физических страданий ради своей мечты. Он всегда переживал из-за низкого роста: 165 сантиметров. Это почти на 10 сантиметров меньше роста среднестатистического британца. По словам британца, его особенность мешала ему знакомиться с женщинами.

Однажды во время общения в интернете женщина сказала мне, что я хороший парень и заслуживаю быть выше ростом. Никогда не думал, что можно кого-то осуждать за то, что он не в силах изменить Льюис человек, увеличивший рост

В 2020 году Льюис решился на операцию по увеличению роста, хотя знал, что она болезненная и рискованная: во время нее ломают кости в обеих ногах. Однако мысль, что он станет на семь сантиметров выше, грела душу. «За день до операции я сильно нервничал, но был уверен, что все закончится хорошо. Ведь это то, о чем я так долго мечтал», — признался он.

95 тысяч долларов стоит операция на обеих ногах. 275 тысяч долларов стоит двухлетняя операция, во время которой ломают четыре кости ног, увеличивая рост до 16 сантиметров

Операцию по увеличению роста проводят с помощью современной модификации аппарата Иллизарова. Разработку советского хирурга-ортопеда Гавриила Иллизарова усовершенствовал его канадский коллега Дрор Палей, специализирующийся на операциях по увеличению роста.

В устройстве версии Пейли используются гвозди или стержни, подобные тем, которые долгое время использовали для лечения тяжелых переломов.

Для установки аппарата пациенту намеренно ломают кость, затем высверливают полость костного мозга и вбивают гвоздь

Основной процесс происходит уже после операции. Домашнее портативное устройство, расположенное у ноги, создает магнитное поле. Оно активирует магнитный завинчивающий механизм внутри телескопического гвоздя. Ежедневно гвоздь раздвигает разъединенные кости ноги на один миллиметр. Организм вырабатывает новую костную ткань, чтобы перекрыть растущий разрыв.

Болезненный процесс длится несколько недель, приковывая человека к постели или к инвалидному креслу. После требуется долгая реабилитация для мышц.

Однако несмотря на трудности, боль и дороговизну, все больше людей, как правило, мужчин, решается пройти через это испытание.

«Запросы на увеличение роста участились с одного в месяц в 2013 году до 40 в месяц в 2017 году и 200 в месяц в настоящее время, — рассказал хирург-ортопед Пейли. — Теперь я провожу 100 косметических процедур в год, и 84 процента моих пациентов — мужчины».

Ранее пластический хирург Руслан Абрамов рассказал, что в России этот вид операции пока не популярен. В трех-пяти процентах случаев после вмешательства случаются осложнения.