Российская актриса Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость разместила два фото, на которых она запечатлена в гримерной комнате. На опубликованных кадрах актриса предстала в белой рубашке, без косметики на лице, а волосы она собрала и убрала под серую повязку. «А сегодня Чехов. Дядя Ваня», — подписала Высоцкая пост, который набрал более трех тысяч лайков.

Поклонники не оценили естественный внешний вид артистки, о чем написали в комментариях. «Смелые фото, а зачем?», «Что за тенденция выкладывать себя в неудачных ракурсах? К чему эта нарочитая натуральность?», «Фото неприятные», «Какие неудачные фото. Вы здесь на себя не похожи», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые восхитились снимками Высоцкой. «Вообще не узнать. Вот это перевоплощение!», «Вы мне очень нравитесь в любом виде», «Здорово!», «Не слушайте никого. В любых ракурсах вы прекрасны», — писали они.

Ранее в ноябре актриса, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова также продемонстрировала лицо без макияжа. 55-летняя знаменитость разместила фото в черной майке и куртке. На кадре видно, что на лице Литвиновой отсутствует косметика, а волосы спрятаны под белым полотенцем.