Россиянин с игрушечным пистолетом вынес золотые браслеты из ювелирного магазина

В Ярославле мужчина с игрушечным пистолетом вынес золотые украшения из ювелирного магазина

Сотрудники уголовного розыска задержали 58-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Ярославле. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По данным ведомства, ранее директор этого магазина в Ярославле написала заявление в полицию — она рассказала, что вечером в торговый зал зашел неизвестный с предметом, похожим на пистолет, разбил витрину, взял восемь золотых браслетов общей стоимостью 479 тысяч рублей и вынес их из зала.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. После задержания он признался в содеянном и рассказал, что готовился к преступлению заранее — накануне нападения купил игрушечный пистолет и спецодежду. Похищенные украшения он продал незнакомцу.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело.