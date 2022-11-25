В Госдуме рассказали о роли Крыма и Донбасса для Киева

Слуцкий заявил, что Крым и Донбасс нужны Киеву для размещения военных баз Запада

Крым и Донбасс являются расходными территориями для Киева, где можно разместить западные военные базы и биолаборатории. Об этом рассказал лидер ЛДПР, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram.

По его словам, своим заявлением о возвращении Крыма невоенным путем президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что «для нынешней киевской власти мнение и желание людей — ничто».

Украинский лидер лишь изображает из себя перед Западом «псевдомиротворца, готового к переговорам, если кто-то предложит», добавил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. «Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за», — подчеркнул глава украинского государства.