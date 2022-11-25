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15:51, 25 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский попросил у главы британского МИД финансовую помощь

Президент Украины Зеленский попросил у главы МИД Великобритании финансовую помощь

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли оказать финансовую помощь для восстановления объектов энергетики страны, а также передал запрос на поставку вооружения Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского главы.

«Он [Зеленский] отдельно поблагодарил британское правительство за оборонную помощь нашему государству, которая в этом году достигла 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,78 миллиарда долларов)», — говорится в сообщении.

Президент передал информацию «об актуальных первоочередных оборонных нуждах» страны, а также выразил благодарность Великобритании за оказываемую поддержку. Уточняется, что Зеленский уведомил Клеверли о последствиях ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры республики.

Ранее украинский лидер попросил Запад предоставить дополнительный газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии на Украине. Кроме того, министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что стране необходима финансовая помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов в дополнение нынешней бюджетной поддержки.

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Кристина Есикова
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