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18:25, 26 ноября 2022Из жизни

Совершивший двойное убийство преступник попал под суд 29 лет спустя

Убивший пожилых брата и сестру в Лондоне грабитель попал под суд через 29 лет

Фото: Shutterstock

В Великобритании под суд попал преступник, который убил пожилых брата и сестру в 1993 году во время ограбления. Об этом сообщает Metro.

71-летний Уильям Брайан и его 74-летняя сестра Энн Касл погибли в 1993 году в Лондоне. Мужчина был задушен, а женщина умерла от сердечного приступа во время ограбления их дома, которое полиции удалось раскрыть только 29 лет спустя.

Следователи уверены, что совершившим двойное убийство злоумышленником является грабитель Дэнвил Нил, начавший преступную карьеру в 1973 году. По версии обвинения, он вломился в дом, где находились Брайан и Касл, связал их, а позже начал душить мужчину кожаным ремешком от бинокля. Добычей Нила стали обручальные кольца жертв и одно кольцо с бриллиантом.

Соседи слышали крики и вызвали полицию, однако задержать убийцу по горячим следам не удалось. Прорыв в расследовании случился только в 2022 году, когда на ремешке, ставшем орудием убийства Брайана, нашли следы ДНК Нила.

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65-летний преступник отрицает свою вину и утверждает, что его ДНК попала на ремешок от бинокля, так как он продал его Брайану незадолго до преступления. Тем не менее обвинение указывает на то, что Нил и раньше совершал жестокие ограбления, связывал своих жертв и наносил им травмы.

Суд пока не вынес окончательного решения.

Ранее сообщалось, что в США 61-летнего мужчину из штата Мэриленд арестовали за изнасилование, совершенное в 1988 году. Злоумышленник действовал в паре с братом, который скончался 13 лет назад.

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Никита Савин
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