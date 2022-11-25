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02:00, 25 ноября 2022Из жизни

Насильника арестовали через 34 года после преступления

61-летнего преступника из штата Мэриленд арестовали за изнасилование 1988 года

Изображение: Farfax County Police Department

В США полиция арестовала мужчину, участвовавшего в групповом изнасиловании в 1988 году. Об этом сообщает WDVM-TV.

61-летний Джордж Томас-младший из города Балтимор, штат Мэриленд, был взят под стражу во вторник, 22 ноября. Мужчина обвиняется в преступлении, совершенном 24 августа 1988 года. Тогда он вместе с братом Грегори похитил 22-летнюю женщину на улице. Злоумышленники силой затолкали жертву в ее автомобиль, отвезли за пределы города и изнасиловали.

Затем преступники поехали в другое место вместе с женщиной и еще раз надругались над ней. После этого американке удалось убежать, сесть в свою машину и скрыться. В автомобиле жертвы были найдены отпечатки пальцев одного из насильников, однако их не оказалось в полицейской базе. На протяжении 34 лет выйти на след братьев не удавалось.

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В 2022 году один из экспертов решил сравнить отпечаток из автомобиля женщины с отпечатками людей, попадавших под арест после изнасилования. Оказалось, след из машины принадлежал Грегори Томасу, который скончался в 2009 году. Детективы запросили медицинскую карту покойного и сравнили его ДНК с биологическим материалом, найденным в машине жертвы. Выяснилось, что одним из насильников был именно он. После этого был выдан ордер на арест его брата Джорджа Томаса.

Пожилому злоумышленнику предъявлены обвинения в изнасиловании и похищении.

Ранее сообщалось, что в Австралии нашли преступника, совершившего 31 изнасилование. Его удалось задержать благодаря ДНК-тесту.

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Никита Савин
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