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11:21, 26 ноября 2022Россия

В России выявили 6088 новых случаев коронавируса

Оперштаб: за последние сутки в России выявили 6088 случаев коронавируса

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

За последние сутки в России выявили 6088 новых случаев новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с заболеванием 26 ноября.

«Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека», — сказано в сообщении.

Число случаев увеличилось на 5088, достигнув отметки 20 977 854, в больницы доставлен 1321 человек. Число госпитализаций увеличилось в 38 регионах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возникновение тридемии, то есть пандемии, в ходе которой пациенты заражались бы сразу тремя вирусами, является крайне маловероятной в России. Отмечается, что существует риск заразиться сразу двумя вирусами, однако вероятность того, что оба вируса будут на пике — так, чтобы образовалась ситуация пандемии, очень мала.

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Варвара Кошечкина
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