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15:17, 26 ноября 2022Мир

США захотели создать в Южной Корее региональное командование Космических сил

Yonhap: США планируют создать региональное командование Космических сил в Южной Корее

Фото: Shutterstock

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует сформировать региональное командование Космических сил при воинском контингенте США в Республике Корея (USFK), чтобы наблюдать за ракетными пусками КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным источников агентства в правительстве, вероятнее всего второй структурой за пределами Штатов такого рода станет штаб командования Космических сил в Южной Корее. Аналогичную структуру сравнительно недавно сформировали при Индо-Тихоокеанском командовании США на Гавайях.

Собеседники Yonhap утверждают, что на первом этапе представители Вашингтона создадут штаб при Командовании американским воинским контингентом в Республике Корея, который ближе к концу года надеются интегрировать в организационную структуру Космических сил США.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и КНР в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета Безопасности (СБ) ООН.

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Варвара Кошечкина
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