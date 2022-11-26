США захотели создать в Южной Корее региональное командование Космических сил

Yonhap: США планируют создать региональное командование Космических сил в Южной Корее

Министерство обороны Соединенных Штатов планирует сформировать региональное командование Космических сил при воинском контингенте США в Республике Корея (USFK), чтобы наблюдать за ракетными пусками КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным источников агентства в правительстве, вероятнее всего второй структурой за пределами Штатов такого рода станет штаб командования Космических сил в Южной Корее. Аналогичную структуру сравнительно недавно сформировали при Индо-Тихоокеанском командовании США на Гавайях.

Собеседники Yonhap утверждают, что на первом этапе представители Вашингтона создадут штаб при Командовании американским воинским контингентом в Республике Корея, который ближе к концу года надеются интегрировать в организационную структуру Космических сил США.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию и КНР в поддержке ракетных испытаний Северной Кореи и блокировании реакции Совета Безопасности (СБ) ООН.