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23:49, 26 ноября 2022Россия

Захарова заявила о критическом числе российских дипломатов в некоторых странах

Захарова: в некоторых недружественных странах осталось не более двух российских дипломатов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в некоторых странах осталось не более двух российских дипломатов. Об этом она заявила в эфире телеканала ТВЦ.

В основном речь идет о странах Евросоюза и тех, где Россия объявлена недружественным государством. В них практически минимизировали российское дипломатическое присутствие. «У нас есть страны, в которых всего один-два дипломата», — отметила Захарова.

Однако, как объяснила Захарова, работа дипломатов в этих странах важна, так как они помогают находящимся там соотечественникам и российским организациям, а также способствуют сохранению экономических связей.

По словам официального представителя МИД, сложившаяся ситуация негативно сказывается на представителях бизнеса, которые десятилетиями выстраивали отношения с РФ. «Они реально страдают от того, что видят, что происходит в их странах в отношении России», — пояснила Захарова.

Также Захарова заявила, что европейские лидеры своей политикой подтолкнули Евросоюз к глобальному энергетическому коллапсу. Среди прочего дипломат обратила внимание на инцидент с нитками «Северного потока», когда страны Запада признали факт теракта, но призвали не торопиться с выводами, не получив «заказ на обвинение России».

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Екатерина Подвигина
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