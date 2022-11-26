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18:00, 26 ноября 2022Мир

Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины

Экс-премьер Британии Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для больниц Украины

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку лекарств для Украины. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает The Guardian.

Сбор будет приурочен к Рождеству. Политик отметил, что все полученные деньги пойдут на оплату медикаментов и оборудования для украинских больниц.

Он добавил, что пожертвования нужно отправлять в фонд Circle Health. Ранее эта организация уже доставила на Украину лекарства и гуманитарную помощь на сумму около 3,6 миллиона долларов.

22 ноября Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2. Отмечается, что эти ракеты имеют лазерное наведение, а дальность их пуска в два раза выше, чем у предыдущей серии ракет. Количество переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.

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Елизавета Новикова
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