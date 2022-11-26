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14:29, 26 ноября 2022Россия

Российские военные отразили контратаки ВСУ под Донецком

Минобороны России сообщило об отражении контратак ВСУ под Донецком
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российские военные отразили контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на донецком направлении силы ВСУ пытались контратаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Российскими военными было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На южно-донецком направлении украинские войска пытались вернуть утраченные территории в районе Новомихайловки и Никольского. «Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — отметил Конашенков.

Также ВСУ безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск на красно-лиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. Две ротные тактические украинские группы пытались атаковать в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики (ЛНР), уточнили в ведомстве.

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Игорь Дмитров
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