Российские военные отразили контратаки ВСУ под Донецком

Минобороны России сообщило об отражении контратак ВСУ под Донецком

Российские военные отразили контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на донецком направлении силы ВСУ пытались контратаковать в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка. Российскими военными было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины.

На южно-донецком направлении украинские войска пытались вернуть утраченные территории в районе Новомихайловки и Никольского. «Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — отметил Конашенков.

Также ВСУ безуспешно пытались атаковать подразделения российских войск на красно-лиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. Две ротные тактические украинские группы пытались атаковать в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики (ЛНР), уточнили в ведомстве.