Эрдоган заявил о «зиме со спокойной душой» для Турции

Эрдоган заявил, что Турция, в отличие от Европы, «вступает в зиму со спокойной душой»

Турция вступает в зиму «со спокойной душой», в отличие от других европейских стран, которые думают, как они проведут ее из-за энергетического кризиса. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

Он указал, что в стране нет проблем с энергетикой. Также Эрдоган вновь заявил о желании Анкары получать пшеницу из России для переработки и бесплатной передачи бедным странам.

В октябре Эрдоган уже хвастался перед Европой способностью Турции пережить зиму. «В Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. Я сказал: "У нас нет такой проблемы"», — заявил он.