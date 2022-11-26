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07:12, 26 ноября 2022Мир

Япония разработала стратегию по нанесению ответных ударов

Kyodo: Япония разработала стратегию по нанесению ответных ударов совместно с США

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония разрабатывает стратегию по нанесению ответных ударов по базам противника в случае внешнего нападения, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, новая стратегия в настоящее время обсуждается внутри правящей коалиции и предполагает тесное взаимодействие с США. Черновой вариант документа разобрали накануне, 25 ноября, во время заседания Либерально-демократической партии Японии и входящей с ней в правящую коалицию партии «Комэйто».

Согласно документу, в случае удара по Японии Токио обменяется информацией с США по целям для совместных ответных ударов и «оценке успешности их осуществления». «Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов», — говорится в документе. Стороны обсуждения признали, что при существующем уровне обороноспособности Япония не сможет «полностью самостоятельно ответить на ракетный удар противника». Кроме того, в документе говорится о необходимости закупить американские крылатые ракеты Tomahawk.

В октябре военно-морские силы США и наземные силы самообороны Японии провели совместные учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Марина Совина
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