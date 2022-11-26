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15:11, 26 ноября 2022Забота о себе

Российский отоларинголог перечислил самые опасные ошибки при лечении горла

Отоларинголог заявил об опасности использования чеснока и алкоголя для лечения горла

Фото: Shutterstock

Российский отоларинголог Владимир Зайцев перечислил самые опасные ошибки при лечении боли в горле. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает News.ru.

По мнению врача, пациентам не следует использовать квас и алкоголь, а также спиртосодержащие средства и настойки. Такие методы могут усилить воспаление и отек. Также не стоит заливать в нос сок чеснока, свеклы, редьки и лука — это может спровоцировать ожог слизистых носа и глотки. Помимо этого, доктор порекомендовал на время болезни исключить из рациона очень холодные и очень горячие блюда.

Для того чтобы ускорить выздоровление, доктор посоветовал пить теплое молоко с высоким процентом жирности, в него также можно положить кусок сливочного масла. Это поможет убрать отек и смягчит слизистую.

После этого, по словам доктора, больному нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее 13 сентября сообщалось, что врач посоветовала самостоятельно не удалять пробки из миндалин при боли в горле.

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Елизавета Новикова
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