Овечкин сократил отставание от Хоу еще на одну шайбу

Хоккеист Овечкин забросил 791-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Хоу до десяти голов

Российский нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтон Кэпиталс» обыграть «Калгари Флэймc» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. Овечкин забросил шайбу на 53-й минуте матча, реализовав большинство. Она стала 791-й в карьере россиянина в НХЛ. Форвард укрепил свое положение в тройке лучших снайперов лиги и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу еще на одну шайбу — теперь отставание Овечкина составляет десять голов.

Овечкин является лучшим европейским снайпером в НХЛ. В общем рейтинге россиянин уступает только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и Хоу с 801 голом.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.