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13:13, 26 ноября 2022Силовые структуры

Предполагаемым убийцей трех человек в Подмосковье оказался 14-летний подросток

Полиция задержала 14-летнего подростка по подозрению в убийстве трех человек в Луховицах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Подмосковье полицейские задержали 14-летнего подростка по подозрению в убийстве трех человек в квартире в Луховицах. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Его доставили в отдел полиции, сейчас с ним работают правоохранители.

По предварительным данным, вечером 25 ноября он убил 61-летнего и 42-летнего мужчин и 35-летнюю женщину из-за конфликта во время распития алкоголя. Их тела со множественными колото-резаными и рубленными ранами обнаружили в тот же день. Подробности преступления устанавливаются.

2 сентября сообщалось, что в Волгограде российский подросток устроил поножовщину в бане и попытался убить друга.

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Елизавета Новикова
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