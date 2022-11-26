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13:36, 26 ноября 2022Мир

Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине

Премьер Польши заявил, что в случае победы России на Украине проиграет вся Европа
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

В случае если Россия победит на Украине, проиграет вся Европа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит издание wnp.pl.

26 ноября европейский политик провел встречу с премьер-министрами Украины и Литвы в Киеве. По словам Моравецкого, Европа не должна медлить с оказанием помощи Киеву.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава на стороне Киева, так как это сторона свободы. Моравецкий выразил уверенность, что Литва также будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. «Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа», — предрек он.

Ранее Моравецкий заявил, что существует только один способ втянуть Варшаву в военный конфликт — это «повернуться спиной» к Украине. По словам премьера, если Европа перестанет оказывать поддержку Киеву, то рано или поздно «он попадет в огромную зависимость от России».

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Константин Лысяков
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