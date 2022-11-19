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15:39, 19 ноября 2022Мир

Премьер Польши назвал способ втянуть страну в военный конфликт

Премьер Польши Моравецкий призвал поддерживать Киев, чтобы не втянуть в конфликт Варшаву

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что на данный момент существует только один способ втянуть Варшаву в военный конфликт — это «повернуться спиной» к Украине. Такой метод он назвал в своем еженедельном подкасте для Radio ZET.

По его словам, если западные страны перестанут поддерживать Киев, то рано или поздно «он попадет в огромную зависимость от России». «Тогда нам не нужно будет делать абсолютно ничего, чтобы начать войну. Она придет к нам сама», — заключил он. Глава правительства также выразил мнение, что ракетный инцидент в Пшеводуве должен дать понять, что ситуация на Украине вполне реальна и представляет угрозу для Польши.

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Американский лидер Джо Байден назвал случившееся в Польше результатом работы украинской системы противовоздушной обороны. Аналогичную версию произошедшего выдвинул польский президент Анджей Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский же долгое время отвергал подобные доводы, однако впоследствии несколько изменил позицию и допустил, что Киев «не знает на 100 процентов», что именно произошло. В Минобороны России уточнили, что удары по целям возле украинско-польской границы не наносились.

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Варвара Кошечкина
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