SCMP: президенту Зеленскому стоит отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от своих попыток «вернуть» утраченные территории, посоветовал журналист Самид Баша в статье для издания South China Morning Post (SCMP).

По словам журналиста, требования Зеленского, пишет Баша, нереальные, Путин не согласится не на одно из них. Поэтому в интересах Киева будет отказаться от своих претензий на новые российские регионы ради достижения мира. Неразумное руководство «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли», отметил Баша.

Также сторонники украинского лидера все чаще говорят о том, что военного решения нет и быть не может. Украина должна учитывать интересы все вовлеченных сторон, так как этот кризис уже не только украинский, резюмирует Баша.

Ранее Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что готов рассмотреть варианты, которые предусматривают возвращение Крыма невоенным путем. По его словам, он понимает, насколько все озадачены сложившейся вокруг полуострова ситуацией.