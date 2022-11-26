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00:03, 26 ноября 2022Россия

Путин оценил объем экспорта российских вооружений

Путин: объем экспорта вооружений в 2022 году уже составил восемь миллиардов долларов
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил, что объем экспорта вооружений в 2022 году уже составил восемь миллиардов долларов. Об этом он сообщил на мероприятии в честь 15-летия государственной корпорации «Ростех», пишет РИА Новости.

По словам главы государства, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд армии. «Но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на восемь миллиардов долларов», — оценил он. По мнению политика, в нынешних условиях это очень хороший результат.

Путин отметил, что контракты заключены на еще большую сумму. «Сейчас не буду об этом говорить, потому что, как у нас в народе говорят, еще не вечер, год еще не закончился», — подчеркнул он. Президент уточнил, что страна во все времена гордилась своими оружейниками. Они, по его словам, всегда были впереди, включая гиперзвуковое оружие и «другие компоненты вооруженной составляющей».

Также Путин сообщил, что ждет от «Ростеха» прорывов в ряде высокотехнологичных областей.

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Марина Совина
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