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13:11, 26 ноября 2022Россия

Кадыров сделал селфи с Путиным

Глава Чечни Кадыров сделал селфи с Путиным и обсудил участие чеченцев в спецоперации
Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото: телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал селфи с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Кремле 25 ноября. Фотографию глава Чечни выложил в своем Telegram-канале.

Кроме этого, по словам Кадырова, они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в специальной военной операции (СВО) на Украине, глава республики доложил Путину о новых бойцах из региона, которых уже отправили в зону СВО.

«Владимир Владимирович отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — добавил Кадыров.

Как отмечается на сайте Кремля, Путин и Кадыров обсуждали и положение дел в Чечне.

О встрече с Кадыровым Путин сообщал накануне в ходе встречи с матерями военнослужащих.

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Антон Похиляк
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