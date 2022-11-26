Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам

Bloomberg: Россия запретит продавать нефть странам и компаниям, которые ввели потолок цен

Российские власти готовят президентский указ, запрещающий как российским компаниям, так и любым трейдерам, которые занимаются закупкой национальной нефти, продавать сырье странам и компаниям, которые ввели потолок цен в отношении Москвы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом должен быть установлен запрет на любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть, а также на передачу ее в страны, которые присоединились к потолку цен на ресурс.

Ранее дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Переговоры было решено перенести из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.