Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:47, 26 ноября 2022Экономика

Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам

Bloomberg: Россия запретит продавать нефть странам и компаниям, которые ввели потолок цен

Фото: Pixabay

Российские власти готовят президентский указ, запрещающий как российским компаниям, так и любым трейдерам, которые занимаются закупкой национальной нефти, продавать сырье странам и компаниям, которые ввели потолок цен в отношении Москвы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Кремль готовит президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим национальную нефть, продавать ее кому-либо, кто участвует в ценовом потолке», — пишет издание.

Отмечается, что таким образом должен быть установлен запрет на любое упоминание предельной цены в контрактах на российскую нефть, а также на передачу ее в страны, которые присоединились к потолку цен на ресурс.

Ранее дипломаты стран-членов Евросоюза (ЕС) отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Переговоры было решено перенести из-за разницы в позициях европейских дипломатов по данному вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми
На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам
Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ
Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии
Маск пообещал сделать смартфон собственного производства
Зеленскому посоветовали отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории
Трем странам предрекли валютный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.