Российская армия отбила атаку ВСУ в ЛНР

Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ в направлении Новоселовского в ЛНР

Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 27 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — заявил представитель Минобороны.

По его словам, в ходе столкновения было уничтожено 30 украинских военных и два пикапа.

Ранее Минобороны сообщило о срыве атак украинской армии на красно-лиманском направлении, противник был отброшен на исходные позиции.