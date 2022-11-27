Минобороны сообщило о срыве атак ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о срыве атак ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении сорваны попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), военных отбросили на исходные позиции. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских подразделений пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики», — сказал он.

По словам Конашенкова, потери украинских военнослужащих составили до 50 человек, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Ранее стало известно, что Российская армия отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). «На купянском направлении огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена атака противника в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики», — заявил представитель Минобороны.