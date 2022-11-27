Немецкие компании стали искать пути переноса бизнеса за границу

Welt: немецкие компании рассматривают перенос бизнеса за границу из-за энергокризиса

Каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства в другие страны из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на генерального директора Германского промышленного союза (BDI) Таню Геннер.

Геннер отмечает, что высокие цены на энергоносители и слабеющая экономика наносят серьезный удар по Германии, и местным компания приходится тяжелее по сравнению с теми, что находятся в других странах. «Немецкая бизнес-модель испытывает огромный стресс», — заявила она.

В сложившихся условиях представители немецкого бизнеса просят власти страны ввести меры по защите национальной экономики. В противном случае Германия будет «двигаться к опасному поворотному моменту».

Ранее сообщалось, что больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии. В целом жители страны теперь тщательнее сравнивают цены и уделяют больше внимания специальным предложениям, а также переключаются на дешевые продукты или чаще покупают у дискаунтеров.