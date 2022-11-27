Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Якутии

В Якутии в ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом пострадали 11 человек

На трассе в Якутии пассажирский автобус врезался в большегруз, в результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщило управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), передает ТАСС.

ДТП произошло на федеральной автомобильной дороге «Лена» 27 ноября в 9:20 по местному времени (3:20 по московскому). По предварительным данным, водитель автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman.

Уточняется, что водитель и 10 пассажиров автобуса были госпитализированы. Состояние пострадавших не уточняется. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Нижегородской области 8 человек пострадали при падении в кювет автобуса, перевозившего рабочих. После ДТП в больницы были доставлены девять человек. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет.