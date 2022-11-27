Создан новый негормональный мужской контрацептив

Medical Xpress: в Contraline создали инновационный негормональный контрацептив для мужчин

Команда ученых из компании Contraline создала новый вид мужского негормонального контрацептива. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на портале Medical Xpress.

Обычно в качестве мужских средств для предотвращения нежелательной беременности используют презервативы или вазэктомию или гормональные препараты. В первом случае невозможно достигнуть стопроцентной защиты, второй является необратимым, а последний обладает целым рядом побочных эффектов.

Инновационная технология представляет собой введение специального гидрогеля ADAM в каждый из семявыносящих протоков, что препятствует попаданию сперматозоидов в мочеиспускательный канал. Таким образом, мужчины, которым ввели препарат, смогут эякулировать как обычно и не увидят разницы в объеме спермы. Специалисты предполагают, что восстановление после процедуры будет практически таким же, как и после вазэктомии. Эффект от гидрогеля будет сохраняться в течение двух лет, после чего вещество начнет постепенно разрушаться, постепенно приводя фертильность пациентов в норму.

Пока что ADAM проходит клинические испытания. В ходе эксперимента на четырех мужчинах контрацептив показал высокую эффективность, однако испытуемые все еще находятся под наблюдением, чтобы выяснить наличие каких-либо побочных эффектов. После завершения этой фазы ученые планируют провести дополнительные испытания в США. Сделать процедуру повсеместно доступной рассчитывают к 2025 или 2026 году.

