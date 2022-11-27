Разведчики группировки «О» посадили дрон ВСУ на краснолиманском направлении

Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурия» с помощью системы РЭБ

Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сообщается, что разведывательный украинский беспилотник «Фурия» был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее стало известно, что российская армия сорвала атаку ВСУ на краснолиманском направлении. В результате удалось уничтожить до 20 солдат противника, подбить три минометных расчета и два автомобиля ВСУ.