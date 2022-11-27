В ОДКБ заявили о частичной готовности к гибридным атакам

Генсек ОДКБ Зась заявил о частичной готовности к реагированию на гибридные атаки

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) лишь частично готова к реагированию на гибридные атаки. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась, пишет ТАСС.

«Готова ли ОДКБ к отражению таких атак, гибридных атак, где присутствуют разные формы воздействия? Я бы сказал, что нет, не в полной мере ОДКБ сейчас готова к такого рода противодействию», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване заявил, что судьба организации зависит от успехов специальной военной операции России на Украине.

