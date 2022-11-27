Российские ПВО перехватили управляемый снаряд Excalibur в Сумской области

МО РФ: ПВО России перехватили управляемый снаряд Excalibur в Сумской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области. Об этом в воскресенье, 27 ноября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов.

